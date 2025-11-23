Дарья Садкова ответила, что ей сказала Анна Щербакова после КП в Омске

Российская фигуристка Дарья Садкова, выигравшая этап Гран-при в Омске, поделилась, что ей сказала олимпийская чемпионка Игр в Пекине Анна Щербакова после проката короткой программы.

«Я с Анной Щербаковой ещё не виделась, но, думаю, обязательно надо встретиться. Я в целом хотела с ней пообщаться, поговорить, потому что мы давно друг друга не видели. Видела её вчера после короткой программы, она быстро прибежала, пока я разговаривала с Алиной Загитовой, она меня поздравила с чистой короткой и побежала дальше работать», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Садкова также является серебряным призёром чемпионата России (2025).