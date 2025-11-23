Скидки
Фигурное катание

Дарья Садкова ответила, что ей сказала Анна Щербакова после КП в Омске

Дарья Садкова ответила, что ей сказала Анна Щербакова после КП в Омске
Российская фигуристка Дарья Садкова, выигравшая этап Гран-при в Омске, поделилась, что ей сказала олимпийская чемпионка Игр в Пекине Анна Щербакова после проката короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

«Я с Анной Щербаковой ещё не виделась, но, думаю, обязательно надо встретиться. Я в целом хотела с ней пообщаться, поговорить, потому что мы давно друг друга не видели. Видела её вчера после короткой программы, она быстро прибежала, пока я разговаривала с Алиной Загитовой, она меня поздравила с чистой короткой и побежала дальше работать», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Садкова также является серебряным призёром чемпионата России (2025).

