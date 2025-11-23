Горбачёва стала самой взрослой фигуристкой России, исполнившей четверной прыжок на турнире

18-летняя фигуристка Алина Горбачёва, занявшая третье место на этапе Гран-при в Омске, на текущий момент является самой взрослой фигуристкой России, исполнившей на соревнованиях четверной прыжок. На минувшем турнире спортсменка успешно приземлила четверной сальхов.

До этого в текущем сезоне на Гран-при в Магнитогорске четверной тулуп исполняла 18-летняя Мария Захарова, однако, несмотря на один год рождения спортсменок, Горбачёва считается старшей фигуристкой, исполнившей четверной прыжок, из-за более раннего месяца рождения: день рождения у Горбачёвой — в июле, у Захаровой — в сентябре.

Аделия Петросян исполнила два четверных тулупа в этом сезоне в произвольной программе на этапе Гран-при в Омске, однако выступление фигуристки было внеконкурсным.