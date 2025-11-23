Скидки
Горбачёва стала самой взрослой фигуристкой России, исполнившей четверной прыжок на турнире

Горбачёва стала самой взрослой фигуристкой России, исполнившей четверной прыжок на турнире
18-летняя фигуристка Алина Горбачёва, занявшая третье место на этапе Гран-при в Омске, на текущий момент является самой взрослой фигуристкой России, исполнившей на соревнованиях четверной прыжок. На минувшем турнире спортсменка успешно приземлила четверной сальхов.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

До этого в текущем сезоне на Гран-при в Магнитогорске четверной тулуп исполняла 18-летняя Мария Захарова, однако, несмотря на один год рождения спортсменок, Горбачёва считается старшей фигуристкой, исполнившей четверной прыжок, из-за более раннего месяца рождения: день рождения у Горбачёвой — в июле, у Захаровой — в сентябре.

Аделия Петросян исполнила два четверных тулупа в этом сезоне в произвольной программе на этапе Гран-при в Омске, однако выступление фигуристки было внеконкурсным.

