Главная Фигурное катание Новости

Гуменник выиграл этап Гран-при в Омске с преимуществом в почти 48 баллов над Семененко

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник стал победителем пятого, заключительного этапа серии Гран-при России, который проходит в Омске. В произвольной программе спортсмен исполнил пять четверных прыжков и за два проката получил от судей 311,12 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
311.12
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
263.48
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
257.22

Второе место занял двукратный чемпион России Евгений Семененко, набравший 263,48 балла. Тройку призёров замкнул действующий чемпион страны Владислав Дикиджи, показавший результат 257,22 балла.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России, Омск. Мужчины. Итоговые результаты

1. Пётр Гуменник — 311,12 балла.
2. Евгений Семенченко — 263,48.
3. Владислав Дикиджи — 257,22.
4. Никита Сарновский — 240,91.
5. Арсений Димитриев — 237,23.
6. Андрей Мозалёв — 227,74.

