Гуменник выиграл этап Гран-при в Омске с преимуществом в почти 48 баллов над Семененко

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник стал победителем пятого, заключительного этапа серии Гран-при России, который проходит в Омске. В произвольной программе спортсмен исполнил пять четверных прыжков и за два проката получил от судей 311,12 балла.

Второе место занял двукратный чемпион России Евгений Семененко, набравший 263,48 балла. Тройку призёров замкнул действующий чемпион страны Владислав Дикиджи, показавший результат 257,22 балла.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России, Омск. Мужчины. Итоговые результаты

1. Пётр Гуменник — 311,12 балла.

2. Евгений Семенченко — 263,48.

3. Владислав Дикиджи — 257,22.

4. Никита Сарновский — 240,91.

5. Арсений Димитриев — 237,23.

6. Андрей Мозалёв — 227,74.