Фигурное катание

Пётр Гуменник выиграл золото этапа Гран-при впервые с ноября 2023 года

Пётр Гуменник выиграл золото этапа Гран-при впервые с ноября 2023 года
Двукратный призёр чемпионата России фигурист Пётр Гуменник выиграл золото этапа Гран-при в Омске, что стало для него первой победой на этапах российского Гран-при впервые с ноября 2023 года.

На турнире в Омске Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе и набрал за два проката 311,12 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
311.12
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
263.48
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
257.22

Осенью 2023 года Гуменник выступал на этапе Гран-при в Самаре, где набрал 300,66 балла. В 2024 году Пётр на этапах Гран-при в Красноярске и Санкт-Петербурге занимал второе и шестое места соответственно. В текущем сезоне фигурист уже выступил на этапе Гран-при в Москве, где стал бронзовым призёром.

Гуменник стал единственным фигуристом в мужском одиночном катании из России, который выступил на отборочном к Олимпийским играм — 2026 турнире в Пекине (Китай). Он выиграл соревнования и получил персональную квоту для участия в зимних ОИ, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

