Гуменник будет готовиться к чемпионату России в США у Рафаэля Арутюняна
Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник рассказал, что планирует готовиться к чемпионату России — 2026 в США у известного американского тренера Рафаэля Арутюняна. Это станет второй за 2025 год поездкой Петра на тренировки к Арутюняну — фигурист провёл сборы в Америке летом.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
311.12
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
263.48
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
257.22
«Буду наращивать форму, улучшать технику. Планирую поехать на две недели к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну в США. Там будем работать над прыжками, но и программы тоже будем накатывать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Чемпионат России пр фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.
