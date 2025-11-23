Чемпион России Дикиджи оценил конкуренцию на Гран-при по фигурному катанию в Омске

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи оценил конкуренцию на Гран-при по фигурному катанию в Омске.

«Нервничал, в этот раз меня прямо накрыло. Этот старт меня замотивирует работать сильнее. Конкуренция? У нас все ребята сильные, все могут занимать высокие места. Нужно скорее не с кем-то бороться, а с самим собой. Делать всё, что можешь, по максимуму, а там уже будет как будет», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Пётр Гуменник стал победителем пятого, заключительного этапа серии Гран-при России, который проходит в Омске. В произвольной программе спортсмен исполнил пять четверных прыжков и за два проката получил от судей 311,12 балла. Дикиджи стал третьим с результатом 257,22 балла.