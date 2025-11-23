Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпион России Дикиджи оценил конкуренцию на Гран-при по фигурному катанию в Омске

Чемпион России Дикиджи оценил конкуренцию на Гран-при по фигурному катанию в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи оценил конкуренцию на Гран-при по фигурному катанию в Омске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
311.12
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
263.48
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
257.22

«Нервничал, в этот раз меня прямо накрыло. Этот старт меня замотивирует работать сильнее. Конкуренция? У нас все ребята сильные, все могут занимать высокие места. Нужно скорее не с кем-то бороться, а с самим собой. Делать всё, что можешь, по максимуму, а там уже будет как будет», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Пётр Гуменник стал победителем пятого, заключительного этапа серии Гран-при России, который проходит в Омске. В произвольной программе спортсмен исполнил пять четверных прыжков и за два проката получил от судей 311,12 балла. Дикиджи стал третьим с результатом 257,22 балла.

Материалы по теме
«Вот и думай, хочешь ли ты позориться». Прокат Мишиной/Галлямова в Омске завершился драмой
«Вот и думай, хочешь ли ты позориться». Прокат Мишиной/Галлямова в Омске завершился драмой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android