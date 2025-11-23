Чемпион России Дикиджи объяснил причины неудачи на Гран-при в Омске

Действующий чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи, занявший на этапе Гран-при в Омске третье место, рассказал, в чём видит причину не самого удачного выступления на турнире.

«Да никаких эмоций нет, не знаю. Умиротворение и пустота. По поводу короткой – флип, как мы выяснили, нельзя прыгать на длинный борт, арена тут немножко поменьше, возможно, меня это выбило, да и вообще флип меня выбил. Не то, что даже не получился, а что я его не скрутил его. Обычно я серьёзно подхожу к этому и не позволяю себе делать «бабочки». Но меня он конкретно выбил, очень нервничал.

По произвольной тоже тяжеловато было. Слава богу, лутц первый получился, немного отпустило. Но конкретно тяжело было, может, часовой пояс повлиял, может быть, не выспался. Может, ещё что-то. Хотя в прошлом году нормально откатал. Надо покрутить программу немного. На сальхове «бабочка» – вообще не понимаю, как так получилось. Всё нужно динамичнее делать.

Хореодорожка у меня с виду лёгкая, но я на ней умираю конкретно, не знаю. Вроде и катаюсь, вроде и готовлюсь, но всё тяжелее. Возможно, морально на меня давило после короткой из-за несделанного флипа. Из моральной стороны перешло в физическую», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.