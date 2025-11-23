Евгений Семененко ответил на вопрос о состоянии здоровья после двух этапов Гран-при подряд
Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко оценил своё состояние после двух подряд этапов Гран-при.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
311.12
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
263.48
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
257.22
«Почему так выкладывался на рядовом этапе Гран-при? Для меня, если честно, не зависит от того, насколько важный старт. Для меня это не имеет разницы, всегда выхожу и делаю всё на максимум. Неважно, какой это старт, стараюсь показать всё, что могу, оставляю всего себя на льду.
Чемпионат России всегда считается очень сложным стартом. Будем готовиться, предпринимать какие-то меры, доверять своим тренерам и себе. Вопрос про здоровье для спортсмена… У многих спортсменов присутствуют определённые проблемы, но если приезжаю на соревнования — соревнуюсь», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
