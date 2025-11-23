Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Двукратный чемпион России Семененко оценил своё выступление на Гран-при в Омске

Двукратный чемпион России Семененко оценил своё выступление на Гран-при в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко, выигравший серебряную медаль на этапе Гран-при в Омске, оценил своё выступление на турнире.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
311.12
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
263.48
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
257.22

«Отдал все силы, очень рад, что наконец-то всё закончилось, эти две недели были очень тяжёлые. Очень много катался. Все силы оставил. Конечно, больше радости, просто очень устал. Очень хочу отдохнуть, полежать. И смотря с какой точки зрения смотреть.

Если вспоминать то состояние, которое было непосредственно до Омска и Москвы, это очень хороший результат. Не ожидал сам, что получится с таким сильным составом на этапах взять два серебра. Соперники очень сильные, талантливые. Радует, несмотря на все трудности удалось прокатать два этапа с таким контентом без «бабочек» и падений», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Евгений Семененко ответил на вопрос о состоянии здоровья после двух этапов Гран-при подряд
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android