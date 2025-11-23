Двукратный чемпион России Семененко оценил своё выступление на Гран-при в Омске

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко, выигравший серебряную медаль на этапе Гран-при в Омске, оценил своё выступление на турнире.

«Отдал все силы, очень рад, что наконец-то всё закончилось, эти две недели были очень тяжёлые. Очень много катался. Все силы оставил. Конечно, больше радости, просто очень устал. Очень хочу отдохнуть, полежать. И смотря с какой точки зрения смотреть.

Если вспоминать то состояние, которое было непосредственно до Омска и Москвы, это очень хороший результат. Не ожидал сам, что получится с таким сильным составом на этапах взять два серебра. Соперники очень сильные, талантливые. Радует, несмотря на все трудности удалось прокатать два этапа с таким контентом без «бабочек» и падений», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.