Гуменник ответил на вопрос о возможной стратегии на Олимпийские игры

Российский фигурист Пётр Гуменник, выигравший этап Гран-при в Омске, рассказал, что может рассмотреть стратегию в виде выступления на каком-либо турнире за неделю до Олимпийских игр.

Гуменник выиграл в сентябре 2025 года отборочный турнир в Пекине, который позволяет ему участвовать в Олимпийских играх в Италии.

«Доволен своим прокатом, рад, что всё получилось. Очень было приятно, что поддержали зрители. Видел, все были рады за меня. На лицах судей тоже видел улыбки. Сегодня доволен. Как удалось за неделю так улучшиться? Иногда для полного счастья не хватает лишь одной маленькой детали, какой-то мелочи, которую надо исправить, и всё идёт по-другому, всё смотрится лучше. Мне, возможно, старты подряд даже помогают. Второй раз уже так делаю, и второй раз результат получается хороший. Значит, за неделю до Олимпиады надо где‑то выступить? Да, можно такую стратегию рассмотреть», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.