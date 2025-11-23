Скидки
Гуменник высказался о возможности усложения контента в произвольной программе

Гуменник высказался о возможности усложения контента в произвольной программе
Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник высказался о возможности усложнения контента в произвольной программе.

«Выходные? Да, иногда сплю. В среду тренировка в восемь утра, после неё уснул на мате возле шкафчика. Вообще я старался найти баланс, чтобы быть свежим и не делать ошибки. Отдохнуть тоже нужно правильно. Как буду отмечать? Полечу куда‑нибудь праздновать. В Петербург или куда‑нибудь ещё.
Усложнение контента? В этом сезоне судейство строже. Это повлияло. Возможно, с четырьмя четверными прыжками я могу более свободно кататься, показывать больше эмоций, с меньшими усилиями делать непрыжковые элементы на большие плюсы. Нужно держать в голове, что можно кататься и с четырьмя четверными свободнее. Ближе к делу нужно взвесить и сделать выбор», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

