Стало известно, какие танцевальные пары выступят на чемпионате России — 2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определился состав танцевальных пар на чемпионате России — 2026, который пройдёт с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам серии Гран-при на национальном чемпионате примут участие 15 дуэтов.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Танцы на льду. Состав участников:

1. Александра Степанова – Иван Букин – 36 очков (420,91 балла).

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 34 (402,50).

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 32 (382,43).

4. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 30 (370,84).

5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 28 (368,83).

6. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 24 (367,68).

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 22 (353,27).

8. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 22 (345,61).

9. Анна Коломенская – Артём Фролов – 22 (339,73).

10. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 16 (332,13).

11. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 16 (191,75).

12. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 14 (336,80).

13. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 12 (320,96).

14. Алиса Абдуллина – Артём Крылов – 12 (311,28).

15. Ольга Федорова – Павел Драко – 12 (308,38).

Запасные:

16. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 10 (172,16).

17. Александра Прокопец – Александр Васькович – 6 (309,11).

18. Алиса Крайнюкова – Семён Нетсев – 6 (287,70).

19. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 5 (307,45).

20. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 2 (230,28).