Пётр Гуменник раскрыл, что ему сказали Дайнеко и Москвина после проката

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник раскрыл, что ему сказали тренеры Вероника Дайнеко и Тамара Москвина после победного проката на этапе Гран-при в Омске.
«Что сказали тренеры после проката? Нет, пока не нашли за что пожурить. Поздравили, сказали: «Молодец, так держать». И в начале, и в конце что-то можно было лучше сделать. Особенно в начале, когда я ещё был свежий, какие-то неидеальные выталкивания можно было компенсировать тем, что мне хватало запаса. В конце проката был немного уставшим, поэтому получил «кьюшки» (недокрут в четверть оборота. — Прим. «Чемпионата»). По технике, на самом деле, если бы я более идеально входил в прыжок, смог бы все докрутить», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
