Фигурное катание

Пётр Гуменник раскрыл, что ему сказали Дайнеко и Москвина после проката

Пётр Гуменник раскрыл, что ему сказали Дайнеко и Москвина после проката
Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник раскрыл, что ему сказали тренеры Вероника Дайнеко и Тамара Москвина после победного проката на этапе Гран-при в Омске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
311.12
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
263.48
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
257.22

«Что сказали тренеры после проката? Нет, пока не нашли за что пожурить. Поздравили, сказали: «Молодец, так держать». И в начале, и в конце что-то можно было лучше сделать. Особенно в начале, когда я ещё был свежий, какие-то неидеальные выталкивания можно было компенсировать тем, что мне хватало запаса. В конце проката был немного уставшим, поэтому получил «кьюшки» (недокрут в четверть оборота. — Прим. «Чемпионата»). По технике, на самом деле, если бы я более идеально входил в прыжок, смог бы все докрутить», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

