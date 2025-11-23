Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Чикмарёва и Янченков выиграли этап Гран-при в Омске, Мишина и Галлямов — вторые

Комментарии

Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа Гран-при России в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 220,53 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 15:55 МСК
Окончено

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми с результатом 210,53 балла. Тройку лидеров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (199,97).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России, Омск. Спортивные пары. Итоговое положение:

  1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — 220,53 балла.
  2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 210,53.
  3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 199,97.
  4. Таисия Щербинина/Артём Петров — 199,52.
  5. Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко — 175,78.
  6. Анна Москалёва/Артём Родзянов — 167,60.
Календарь Гран-при России
