Чикмарёва и Янченков выиграли этап Гран-при в Омске, Мишина и Галлямов — вторые

Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа Гран-при России в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 220,53 балла.

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми с результатом 210,53 балла. Тройку лидеров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (199,97).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России, Омск. Спортивные пары. Итоговое положение: