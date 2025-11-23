Скидки
Гуменник рассказал, что не стал уходить в академический отпуск по совету Москвиной

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник рассказал, что не стал уходить в академический отпуск в университете по совету Тамары Москвиной.

«Учиться стараюсь, да. Некоторые предметы уже закрыл, но не знаю, получится ли этот семестр закрыть целиком. Если не получится, расстраиваться сильно не буду. Сейчас по остаточному принципу. Тамара Николаевна сказала ещё перед началом сезона, чтобы я не зацикливался только на фигурном катании. Чтобы было куда отвести душу. Примерно так я сейчас и учусь — просто чтобы отвлекаться.

В первой половине для я более работоспособен с точки зрения мышц, потому стараюсь кататься утром. Когда мышцы устали, я ложусь в кровать и начинаю работать мозгом. Времени хватает. Ближе к соревнованиями уже вечерами не достаю ноутбук, стараюсь отдохнуть, чтобы утром с большей энергией ехать на тренировку», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

