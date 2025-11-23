«Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться». Галлямов — после ПП на Гран-при в Омске

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, после произвольной программы на пятом этапе Гран-при России в Омске в месте ожидания оценок отреагировал на оценки за прокат. Пара заняла второе место с результатом 210,99 балла.

«Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться. Я вообще в шоке», — сказал Галлямов после проката.

Мишина и Галлямов сорвали поддержку в произвольной программе на втором подряд этапе Гран-при. Ранее на этапе в Казани фигуристы также сорвали поддержку и стали серебряными призерами.

Победителями этапа в Омске стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. По сумме двух программ они получили от судей 220,53 балла.