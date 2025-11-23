Мишина и Галлямов отреагировали на третий срыв поддержки в произвольной подряд

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали неудачное выступление на этапе Гран-при в Омске. Они заняли итоговое второе место с результатом 210,99 балла.

Мишина: Эмоции не очень хорошие, к сожалению, оба этапа у нас получились не очень, но впереди чемпионат России, будем готовиться к нему.

Галлямов: По физическому состоянию всё отлично, хорошо катили программу, особенно третья часть была на хорошей скорости, хорошо себя чувствовали, хореографию, с физикой проблем никаких не было. Травма не беспокоила, мы давно закрыли эту тему.

Мишина: С самого детства нас тренеры учат тому, что не нужно обращать внимания на ошибки, они будут доработаны после проката, а в самом прокате нужно думать про следующий элемент и доставлять удовольствие зрителям, – передаёт слова Мишиной и Галлямов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.