Галлямов — о срыве в Омске: не стал унывать, зачем загоняться?

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, высказался о срыве поддержки в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске. Фигуристы заняли итоговое второе место с результатом 210,99 балла.

«Я после поддержки уже не стал унывать, зачем уже загоняться? В этом нет никакого смысла. Надо просто делать выводы о происходящем, тогда всё станет понятно. Если я поеду, возьму тодес срывать на второй уровень, это вообще ни в какие ворота не пойдёт. Свою работу нужно доделать», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.