Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Галлямов — о срыве в Омске: не стал унывать, зачем загоняться?

Галлямов — о срыве в Омске: не стал унывать, зачем загоняться?
Комментарии

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, высказался о срыве поддержки в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске. Фигуристы заняли итоговое второе место с результатом 210,99 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 15:55 МСК
Окончено

«Я после поддержки уже не стал унывать, зачем уже загоняться? В этом нет никакого смысла. Надо просто делать выводы о происходящем, тогда всё станет понятно. Если я поеду, возьму тодес срывать на второй уровень, это вообще ни в какие ворота не пойдёт. Свою работу нужно доделать», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Мишина и Галлямов отреагировали на третий срыв поддержки в произвольной подряд
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android