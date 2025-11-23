Известны фигуристки, которые отобрались на чемпионат России по итогам серии Гран-при

Сегодня, 23 ноября, прошли соревнования пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске. Стали известны имена фигуристок, отобравшихся на чемпионат России, который пройдёт с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Женщины. Состав участников:
1. Аделия Петросян – 36 очков (453,05 балла по сумме программ).
2. Алиса Двоеглазова – 34 (439,43).
3. Дарья Садкова – 34 (431,51).
4. Дина Хуснутдинова – 32 (422,77).
5. Алина Горбачёва – 30 (424,88).
6. Анна Фролова – 30 (408,67).
7. Мария Захарова – 24 (402,32).
8. Анна Ляшенко – 24 (392,32).
9. Елизавета Куликова – 24 (391,63).
10. Софья Муравьёва – 22 (401,80).
11. Ксения Гущина – 22 (400,75).
12. Ксения Синицына – 18 (397,95).
13. Вероника Яметова – 18 (386,87).
14. Мария Елисова – 18 (370,58).
15. Камилла Нелюбова – 16 (387,61).
16. Арина Кудлай – 12 (363,71).
17. Мария Пулина – 12 (332,93).
18. Ева Зубкова – 11 (333,74).
Запасные:
19. Мария Мазур – 8 (343,73).
20. Софья Важнова – 6 (161,45).
21. Софья Акатьева – 4 (179,91).
Отметим, Софья Акатьева согласно регламенту может быть допущена на чемпионат России решением исполкома ФФККР как член основной сборной.