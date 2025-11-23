Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Известны фигуристки, которые отобрались на чемпионат России по итогам серии Гран-при

Сегодня, 23 ноября, прошли соревнования пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске. Стали известны имена фигуристок, отобравшихся на чемпионат России, который пройдёт с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Женщины. Состав участников:

1. Аделия Петросян – 36 очков (453,05 балла по сумме программ).

2. Алиса Двоеглазова – 34 (439,43).

3. Дарья Садкова – 34 (431,51).

4. Дина Хуснутдинова – 32 (422,77).

5. Алина Горбачёва – 30 (424,88).

6. Анна Фролова – 30 (408,67).

7. Мария Захарова – 24 (402,32).

8. Анна Ляшенко – 24 (392,32).

9. Елизавета Куликова – 24 (391,63).

10. Софья Муравьёва – 22 (401,80).

11. Ксения Гущина – 22 (400,75).

12. Ксения Синицына – 18 (397,95).

13. Вероника Яметова – 18 (386,87).

14. Мария Елисова – 18 (370,58).

15. Камилла Нелюбова – 16 (387,61).

16. Арина Кудлай – 12 (363,71).

17. Мария Пулина – 12 (332,93).

18. Ева Зубкова – 11 (333,74).

Запасные:

19. Мария Мазур – 8 (343,73).

20. Софья Важнова – 6 (161,45).

21. Софья Акатьева – 4 (179,91).

Отметим, Софья Акатьева согласно регламенту может быть допущена на чемпионат России решением исполкома ФФККР как член основной сборной.