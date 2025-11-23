Скидки
Мишина рассказала, над чем они с Галлямовым будут работать после неудач на Гран-при

Мишина рассказала, над чем они с Галлямовым будут работать после неудач на Гран-при
Аудио-версия:
Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина, выступающая с Александром Галлямовым, рассказала, над чем они с партнёром будут работать перед чемпионатом России после неудач на Гран-при.

«План работы нельзя обсудить за минуту после проката, но он у нас всегда одинаковый — это большое количество прокатов и отработка конкретных элементов», – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На этапе Гран-при России в Омске Мишина и Галлямов заняли второе место с результатом 210,99 балла. Спортсмены сорвали поддержку в произвольной программе на втором подряд этапе Гран-при. Ранее на этапе в Казани они также сорвали поддержку и стали серебряными призёрами.

Победителями этапа в Омске стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. По сумме двух программ они получили от судей 220,53 балла.

«Вот и думай, хочешь ли ты позориться». Прокат Мишиной/Галлямова в Омске завершился драмой
«Вот и думай, хочешь ли ты позориться». Прокат Мишиной/Галлямова в Омске завершился драмой
