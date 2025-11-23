Скидки
Пётр Гуменник признался, что ему помогает повышенное внимание зрителей и СМИ

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник заявил, что ему нравится повышенное внимание к себе. Гуменник станет участником Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

«Повышенное внимание лично мне помогает. Я человек сконцентрированный, меня сложно отвлечь. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов. Когда вижу, что я интересен, хочется больше тренироваться и показывать лучшие результаты. Моя фотография на аккредитациях? Да, замечательная. И поза, и причёска хорошая, и костюм красивый», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

