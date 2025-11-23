Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник рассказал, как Дикиджи помог ему попасть на каток в Омске

Гуменник рассказал, как Дикиджи помог ему попасть на каток в Омске
Комментарии

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник рассказал, как действующий чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи помог ему попасть на каток в Омске, где проходил пятый этап Гран-при России.

«В пятницу, когда я приехал на каток, оказалось, что аккредитоваться надо было в отеле. В итоге меня не хотели пускать, но Влад показал свою аккредитацию и показал на ней меня, типа, вот, смотрите, это он, пустите его. Так что моя фотография на аккредитациях у соперников помогла», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Гуменник откатался на пьедестал ОИ, а у женщин Горбачёва обошла трикселисток
Гуменник откатался на пьедестал ОИ, а у женщин Горбачёва обошла трикселисток
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android