Гуменник рассказал, как Дикиджи помог ему попасть на каток в Омске

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник рассказал, как действующий чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи помог ему попасть на каток в Омске, где проходил пятый этап Гран-при России.

«В пятницу, когда я приехал на каток, оказалось, что аккредитоваться надо было в отеле. В итоге меня не хотели пускать, но Влад показал свою аккредитацию и показал на ней меня, типа, вот, смотрите, это он, пустите его. Так что моя фотография на аккредитациях у соперников помогла», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.