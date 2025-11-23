Чикмарёва и Янченков отреагировали на сенсационную победу на этапе Гран-при в Омске

Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков оценили сенсационную победу на этапе Гран-при России в Омске. Они набрали 220,53 балла и обошли чемпионов мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Янченков: Мы стремились откатать чисто, мы это сделали, остальное сделали за нас.

Чикмарёва: Эмоции положительные однозначно, довольны, что выполнили всю работу, которую задумывали. Наверное, горды за себя, что смогли проделать такой прогресс с Красноярска. Главная победа в карьере? Нет, однозначно нет.

Янченков: Мы просто сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России, – передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.