Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мухортова и Евгеньев: Анастасия сегодня каталась за двоих

Мухортова и Евгеньев: Анастасия сегодня каталась за двоих
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев высказались о выступлении на пятом этапе Гран-при России в Омске. Пара заняла третье место с результатом 199,97 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 15:55 МСК
Окончено

Евгеньев: Если честно, недоволен собой в большей степени, доволен Анастасией, некоторые вещи мы сделали достаточно неплохо, некоторые вещи можно было сделать в разы лучше. И, наверное, мне сегодня не хватило дыхалки, я очень устал уже к середине программы. Поддержка Анастасии, её взгляд, слова, она меня подбадривала, всё-таки мы дожали. На поддержке был особенно тяжело, но я прочувствовал, как Настя мне помогала.

Мухортова: За нас двоих каталась.

Евгеньев: в поддержках очень многое зависит от девочки, вопреки мнению многих, если девочка хорошо подтянута, поддержка делается легко, вот Анастасия сегодня на поддержках старалась больше меня, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Вот и думай, хочешь ли ты позориться». Прокат Мишиной/Галлямова в Омске завершился драмой
«Вот и думай, хочешь ли ты позориться». Прокат Мишиной/Галлямова в Омске завершился драмой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android