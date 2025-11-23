Мухортова и Евгеньев: Анастасия сегодня каталась за двоих

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев высказались о выступлении на пятом этапе Гран-при России в Омске. Пара заняла третье место с результатом 199,97 балла.

Евгеньев: Если честно, недоволен собой в большей степени, доволен Анастасией, некоторые вещи мы сделали достаточно неплохо, некоторые вещи можно было сделать в разы лучше. И, наверное, мне сегодня не хватило дыхалки, я очень устал уже к середине программы. Поддержка Анастасии, её взгляд, слова, она меня подбадривала, всё-таки мы дожали. На поддержке был особенно тяжело, но я прочувствовал, как Настя мне помогала.

Мухортова: За нас двоих каталась.

Евгеньев: в поддержках очень многое зависит от девочки, вопреки мнению многих, если девочка хорошо подтянута, поддержка делается легко, вот Анастасия сегодня на поддержках старалась больше меня, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.