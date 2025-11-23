Скидки
Фигурное катание

Мухортова и Евгеньев объяснили, как справились с ошибкой на тулупе на Гран-при в Омске

Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев оценили своё выступление на пятом этапе Гран-при России в Омске, рассказав, как справились с ошибками. Пара заняла третье место с результатом 199,97 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 15:55 МСК
Окончено

Мухортова: Как будем готовиться к чемпионату России? Мы уже знаем свои слабые места, в частности, ими были прыжки, сейчас мы работаем над связкой двух каскадов.

Евгеньев: Мы специально на тренировках отрабатываем связку, не как обычно каскад и сольный прыжок, а мы делали каскад и ко второму прыжку тоже цепляли дупель-дупель.

Мухортова: Поэтому сегодня спокойно вышли из сложившейся ситуации.

Евгеньев: Сегодня после косяка на тулупе… Вот на мемориале Панина, когда Настя пошла в степ-аут после тулупа, мы заходим на сальхов, она прямо кричала, какой каскад будем делать. Сейчас я косякнул на тулупе, заходим на сальхов, у нас прямо коннект был, даже не надо было ничего обсуждать, пошли делать каскад.

Мухортова: Также продолжим работать над поддержками, которые тоже являются нашей ахиллесовой пятой.

Евгеньев: Алексей [Тихонов] уже подошёл к раздевалке, сказал, над чем мы будем работать, чтобы были в курсе, поэтому всё будет хорошо, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Новости. Фигурное катание
