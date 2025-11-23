Скидки
Фигурное катание

Гуменник высказался о комментариях о себе в соцсетях

Гуменник высказался о комментариях о себе в соцсетях
Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник рассказал, как реагирует на комментарии о себе в социальных сетях.

«Чуть-чуть стараюсь абстрагироваться от комментариев в соцсетях. Не всё читать бывает полезным. То, что полезное, ценные мнения обязательно прочитают мои близкие, родственники, друзья. Так что обратной связи очень много», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник стал единственным фигуристом в мужском одиночном катании из России, который выступил на отборочном к Олимпийским играм — 2026 турнире в Пекине (Китай). Он выиграл соревнования и получил персональную квоту для участия в зимних ОИ, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

