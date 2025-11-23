Чикмарёва и Янченков рассказали, как будут отмечать победу на этапе Гран-при

Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков рассказали, как будут отмечать победу на этапе Гран-при в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 220,53 балла.

Янченков: Добавляет ли уверенности перед чемпионатом России эта победа? Не знаю, мы сейчас с этим ощущением живём. Как будем отмечать? Чай попьём с шоколадкой (улыбается).

Чикмарёва: Ехали в произвольной на контроле или удалось получить удовольствие от проката? Скорее получала удовольствие. Контроль был на первых четырёх элементах, а потом уже была уверена, наверное.

Янченков: Был уверен в элементах, но контролировал дыхание, оно очень важно. Если бы я его не контролировал, сдох бы (улыбается).

— Если бы до этапа Гран-при в Омске вам бы сказали, что вы уедете с золотом, поверили бы?

Янченков: Да.

Чикмарёва: Ну, наверное, – передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.