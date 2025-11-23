Известны фигуристы, которые отобрались на чемпионат России по итогам серии Гран-при

Сегодня, 23 ноября, прошли соревнования пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске. Стали известны имена фигуристов, отобравшихся на чемпионат России, который пройдёт с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Мужчины. Состав участников:

1. Марк Кондратюк – 36 очков (539,07 балла по сумме программ).

2. Пётр Гуменник – 32 (576,88).

3. Евгений Семененко – 32 (538,39).

4. Владислав Дикиджи – 32 (536,34).

5. Николай Угожаев – 32 (521,25).

6. Григорий Фёдоров – 32 (509,95).

7. Макар Игнатов – 24 (506,38).

8. Артур Даниелян – 24 (493,74).

9. Александр Мельников – 24 (475,47).

10. Роман Савосин – 22 (492,80).

11. Андрей Мозалёв – 20 (464,76).

12. Артём Ковалёв – 18 (469,69).

13. Никита Сарновский – 18 (467,59).

14. Глеб Лутфуллин – 18 (456,96).

15. Матвей Ветлугин – 12 (455,21).

16. Даниил Самсонов – 12 (441,07).

17. Дамир Черипка – 11 (441,74).

18. Михаил Полянский – 10 (433,97).

Запасные:

19. Арсений Димитриев – 10 (237,23).

20. Илья Мавлянов – 6 (400,54).

21. Артемий Маринин – 6 (400,45).

22. Семён Соловьёв – 6 (228,90).