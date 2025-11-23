Известны спортивные пары, которые отобрались на чемпионат России по итогам серии Гран-при

Сегодня, 23 ноября, прошли соревнования пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске. Стали известны спортивные пары, отобравшиемя на чемпионат России, который пройдёт с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Спортивные пары. Состав участников:

1.Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 36 очков (441,52 балла по сумме программ).

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 32 (412,21).

3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — 32 (411, 91).

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 32 (394,47).

5. Таисия Щербинина/Артём Петров — 28 (400,86).

6. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 28 (378,80).

7. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 28 (375,90).

8. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 22 (353,65).

9. Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко — 20 (346,42).

10. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 20 (328,24).

11. Майя Шегай/Андрей Шадерков — 18 (325,95).

12. Дарья Андреева – Александр Акимов – 12 (313,84).

Запасные:

13. Ева Хмелькова/Владислав Антонышев – 10 (287,66).

14. Анна Москалёва/Артём Родзянов – 8 (167,90).

15. Анна Карпук/Алексей Хвалько – 6 (153,35).

16. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик – 4 (140,02).