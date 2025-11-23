«Дискомфорт рождает сильных». Вайцеховская — о решении Гуменника тренироваться в США

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о решении Петра Гуменника поехать в США на стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.

«За что я люблю Петра Гуменника — так это за его неиссякаемую способность выпихивать себя из зоны комфорта. Мы вот спорили всего неделю назад, нужны ли ему в произвольной программе пять квадов, а сейчас мне кажется, что дело вообще не в желании таким образом максимально увеличить стоимость программы. Безусловно, и это тоже, но мне в этом видится прежде всего желание фигуриста справиться, преодолеть себя, заставить сознание воспринимать запредельную цель как норму.

Из этой же серии — очередная поездка на стажировку к Рафаэлю Арутюняну. Это ж не просто «захотел—поехал». По той информации, которой располагаю я, визу Петя делал в другой стране, специально за этим туда летал без какой бы то ни было гарантии, что визу ему дадут.

Плюс — достаточно большие расходы и не самая простая логистика: ночью из Омска в Москву, а во вторник — снова в самолёт. Хотя не в пример спокойнее было бы остаться дома и в абсолютном комфорте продолжать накатывать накатанное.

А если резюмировать, приходим к хорошо известному: комфорт рождает слабых. Дискомфорт — сильных», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.