«Уникальным образом катались». Тарасова — о Чикмарёвой и Янченкове на Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристов Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова на этапе Гран-при России в Омске. Пара выиграла с результатом 220,53 балла.

«От этапа к этапу наши спортсмены были всё сильнее, и это особенно было видно на последнем этапе в Омске. Новые программы катали уже буквально как старые. Ни в чём не сомневались, шли на сложные элементы. Взять Чикмарёву и Янченкова — уникальным образом катались, как говорят — всё на одну ножку. А этого всего у них было очень много. Я редко видела, чтобы так катались. Говорила в эфире, когда комментировала: «Следите за [Павлом] Слюсаренко, он хорошо работает». Это новые поддержки, новые входы, новые элементы, всё в удовольствие. Хорошая, изумительная программа», — приводит слова Тарасовой ТАСС.