Тарасова — о Гуменнике: высокий, красивый, тренированный. Прямо любимый

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила Петра Гуменника после его победы на этапе Гран-при в Омске, а также оценила выступления призёров Владислава Дикиджи и Евгения Семененко.
«Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их. Он следует своему слову и держит его. Высокий, красивый, тренированный. Прямо любимый.
Семененко, похоже, почти восстановился, это радует перед чемпионатом России. Жалко, что Дикиджи делал ошибки. Я, конечно, люблю, да и все любят, когда он катается безошибочно. Замечательный одиночник, но ему предстоит пройти все стадии мужского одиночного катания. Тоже его очень люблю. У них прекрасный контакт с тренером, на них можно надеяться, я уверена в этом. А опыт обязательно придёт», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
- 23 ноября 2025
-
23:36
-
23:17
-
20:54
-
19:48
-
18:58
-
18:29
-
18:12
-
18:10
-
18:03
-
18:02
-
17:58
-
17:57
-
17:56
-
17:53
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:31
-
17:21
-
17:21
-
17:14
-
17:07
-
16:58
-
16:50
-
16:46
-
16:44
-
16:36
-
16:32
-
16:19
-
15:45
-
15:26
-
15:09
-
15:01
-
14:53