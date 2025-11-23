Скидки
Тарасова — о Гуменнике: высокий, красивый, тренированный. Прямо любимый

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила Петра Гуменника после его победы на этапе Гран-при в Омске, а также оценила выступления призёров Владислава Дикиджи и Евгения Семененко.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
311.12
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
263.48
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
257.22

«Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их. Он следует своему слову и держит его. Высокий, красивый, тренированный. Прямо любимый.

Семененко, похоже, почти восстановился, это радует перед чемпионатом России. Жалко, что Дикиджи делал ошибки. Я, конечно, люблю, да и все любят, когда он катается безошибочно. Замечательный одиночник, но ему предстоит пройти все стадии мужского одиночного катания. Тоже его очень люблю. У них прекрасный контакт с тренером, на них можно надеяться, я уверена в этом. А опыт обязательно придёт», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

