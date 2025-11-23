Скидки
«Мешал призрак Петросян». Вайцеховская — об ошибках Горбачёвой в Омске

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении Алины Горбачёвой в произвольной программе на этапе Гран-при в Омске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

«Если что и стало в турнире одиночниц внезапным, так это довольно нелепые ошибки Алины Горбачёвой после прекрасно выполненного, высоченного и легкого квад-сальхова. Такое бывает, когда все силы уходят на главный элемент и радость от того, что он выполнен, нарушает способность концентрироваться на более простых частях программы. Но на этот раз всё выглядело так, словно больше всего фигуристке мешал призрак разминающейся за бортом Петросян.

Получилось-то действительно обидно: только что ты вроде бы имела все основания считать себя лицом этого шоу, была прекрасно готова к тому, чтобы с блеском исполнить сольную партию, — и вдруг оказываешься в массовке. Алина не удержалась на ногах на приземлении со второго, всего лишь двойного прыжка в каскаде с сальховом, коснулась рукой льда (и тоже после двойного прыжка) в следующем каскаде с лутцем и в итоге осталась лишь третьей», — написала Вайцеховская для RT на русском.

