Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мы мечтали, чтоб Петя так катался!» Тарасова — о выступлении Гуменника в Омске

«Мы мечтали, чтоб Петя так катался!» Тарасова — о выступлении Гуменника в Омске
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Омске. Гуменник одержал победу на этапе, набрав 311,12 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
311.12
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
263.48
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
257.22

«Мы мечтали, чтоб Петя так катался! Видно было, что может, но это очень сложно. Выступление Петра в Омске — это очень серьёзно. Лучшая его форма за очень долгое время. Ему бы так на Олимпийских играх выступить, и мы бы гордились им. Но мы все так гордимся Гуменником», – приводит слова Тарасовой Metaraitings.

В сентябре 2025 года Пётр Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине (Китай) и завоевал квоту на участие в Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Материалы по теме
Репетиция Олимпиады. Гуменник отточил «пятиквадку», а Петросян ворвалась в Омск с квадами!
Репетиция Олимпиады. Гуменник отточил «пятиквадку», а Петросян ворвалась в Омск с квадами!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android