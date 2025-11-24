«Мы мечтали, чтоб Петя так катался!» Тарасова — о выступлении Гуменника в Омске
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Омске. Гуменник одержал победу на этапе, набрав 311,12 балла в сумме короткой и произвольной программ.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
311.12
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
263.48
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
257.22
«Мы мечтали, чтоб Петя так катался! Видно было, что может, но это очень сложно. Выступление Петра в Омске — это очень серьёзно. Лучшая его форма за очень долгое время. Ему бы так на Олимпийских играх выступить, и мы бы гордились им. Но мы все так гордимся Гуменником», – приводит слова Тарасовой Metaraitings.
В сентябре 2025 года Пётр Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине (Китай) и завоевал квоту на участие в Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
