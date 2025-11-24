«Сейчас лучшая форма у Пети». Бестемьянова — о прокате Гуменника в Омске

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Омске. Гуменник одержал победу в соревнованиях, набрав 311,12 балла в сумме короткой и произвольной программ.
«Абсолютно чисто катался Гуменник, без единого сбоя! Фантастическое и красивое выступление. Вот так бы выступить ему на Олимпийских играх. В этом сезоне сейчас лучшая форма у Пети, здорово откатал.
Дикиджи, будучи запасным на квалифицированном турнире Олимпийских игр, набрал форму и держит. Он звенел уже в августе! У него самая сложная ситуация, форму набрал и не может скидывать, поэтому ошибки могут быть. Влад прекрасно начал произвольную программу, были ошибки, но он становится с каждым разом всё лучше», – приводит слова Бестемьяновой Metaraitings.
