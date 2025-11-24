«Так-то Саша парень с головой». Жулин — о поведении Галлямова в Омске

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о поведении Александра Галлямова после проката произвольной программы на этапе Гран-при России в Омске.

«Я своим спортсменам всегда говорю: «Если существуют какие-то проблемы, всегда смотри в зеркало». Чего и Саше желаю. Думаю, к чемпионату России все устаканится. Сейчас главное — сделать правильные выводы из этих не самых лучших прокатов. Так-то Саша парень с головой. Но эта травма очень сильно сказалась.

Они пропустили почти весь подготовительный период и в июле-августе прыгали только двойные прыжки, у Саши очень болела нога. Я знаю, что такое травма, как из неё сложно выходить. Поэтому желаю только всего самого хорошего. Я плюс ко всему являюсь фанатом тренера ребят, Тамары Николаевны. Желаю, чтобы всё у них получилось», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».