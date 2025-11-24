Ученица Тутберидзе Двоеглазова выступала на Гран-при в Омске с температурой

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова выступала на этапе Гран-при в Омске с высокой температурой. Она заняла итоговое второе место.

«За несколько дней до старта в Омске Алиса заболела – поднялась температура, сначала до 38, на следующий день до 39. По этой причине тренировки пришлось прервать, и только после того, как состояние более-менее нормализовалось, фигуристка возобновила подготовку. Но по приезде в Омск Алиса вновь почувствовала себя неважно, и катала программы с температурой, стараясь выжимать из себя всё, что могла», — сообщается в пресс-релизе Федерации фигурного катания России на коньках (ФФККР).