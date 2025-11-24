Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева официально завершила карьеру. Об этом она сообщила на YouTube-канале Вити Кравченко.

«Думаю, для каждого спортсмена, для каждого фигуриста, фигурное катание — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чём не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений.

Почему она получилась такой запоминающейся, такой яркой? За счёт людей, которые меня окружали, меня воспитывали, которые были со мной на протяжении всего моего пути, начиная с самого начала. Отец, мама, сестра, все родные, болельщики, которые с раннего возраста начали меня окружать, я вам очень благодарна! Без вашей поддержки, без поддержки семьи было бы этот путь пройти намного сложнее. Огромное спасибо Алексею Николаевичу и моему первому тренеру Светлане Михайловне, которая, как могла, провела меня через опыт, вела меня к медалям. И Алексею Николаевичу, который не только тренировал меня, но ещё и воспитал. Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя здесь, на Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю его с легкостью. Спасибо всем, с любовью Туктик, ваш всегда», — сказала Туктамышева.

Елизавете Туктамышевой 28 лет. За карьеру она выигрывала золотые медали чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата России.