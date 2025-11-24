Татьяна Тарасова прокомментировала решение Елизаветы Туктамышевой завершить карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Елизаветы Туктамышевой завершить свою профессиональную карьеру.

«Она сама подвела итоги своей карьеры. Это была прекрасная карьера. В последние годы это было и так понятно. Не знаю, кому это было непонятно. Сейчас она занимается преподаванием. Лиза помогает Алексею Николаевичу. Желаю успехов нашей чудесной чемпионке», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Елизавете Туктамышевой 28 лет. За карьеру она выигрывала золотые медали чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата России.