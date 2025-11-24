Скидки
Роднина: Туктамышева запомнится болельщикам своей индивидуальностью и манерой катания

Роднина: Туктамышева запомнится болельщикам своей индивидуальностью и манерой катания
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой завершить карьеру.

«Насколько своевременно завершение карьеры — решение Елизаветы, она сама приняла его. Мне кажется, это решение правильное. У неё достаточно титулов, но, кроме них, она запомнится болельщикам своей манерой катания, программами и индивидуальностью», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Елизавете Туктамышевой 28 лет. За карьеру она выигрывала золотые медали чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата России.

