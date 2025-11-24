Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева: возраст, статистика карьеры, все медали и результаты

Елизавета Туктамышева: возраст, статистика карьеры, все медали и результаты
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры в 28 лет. За карьеру она выигрывала золотые медали чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата России, становилась многократным призёром различных турниров. В последний раз на соревнованиях она участвовала в сезоне-2022/2023.

На чемпионатах мира Туктамышева выигрывала золото (2015) и серебро (2021). На чемпионатах Европы была бронзовым призёром (2013) и чемпионкой (2015).

Фото: Чемпионаты мира

Елизавета один раз побеждала на чемпионате России среди взрослых и ещё пять раз становилась призёром.

Фото: Чемпионаты России

На этапах Гран-при ISU Туктамышева пять раз одерживала победы и многократно завоёвывала награды. Она побеждала на финале Гран-при ISU в сезоне-2014/2015.

Фото: Гран-при

Материалы по теме
Официально
Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android