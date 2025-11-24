Елизавета Туктамышева: возраст, статистика карьеры, все медали и результаты

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры в 28 лет. За карьеру она выигрывала золотые медали чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата России, становилась многократным призёром различных турниров. В последний раз на соревнованиях она участвовала в сезоне-2022/2023.

На чемпионатах мира Туктамышева выигрывала золото (2015) и серебро (2021). На чемпионатах Европы была бронзовым призёром (2013) и чемпионкой (2015).

Фото: Чемпионаты мира

Елизавета один раз побеждала на чемпионате России среди взрослых и ещё пять раз становилась призёром.

Фото: Чемпионаты России

На этапах Гран-при ISU Туктамышева пять раз одерживала победы и многократно завоёвывала награды. Она побеждала на финале Гран-при ISU в сезоне-2014/2015.

Фото: Гран-при