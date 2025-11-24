Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Потрясающая фигуристка и великолепный человек». Жулин — о завершении карьеры Туктамышевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой завершить профессиональную карьеру.

«Лиза — потрясающая фигуристка и великолепный человек. Одна из тех, кто доказала, что после всех этих пубертатов можно исполнять тройной аксель. Я отношусь к ней с огромным уважением. Желаю ей всего наилучшего в любом роде деятельности, который она выберет в дальнейшем», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Елизавете Туктамышевой 28 лет. За карьеру она выигрывала золотые медали чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата России.

