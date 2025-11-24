Скидки
Туктамышева: спорт ли фигурное катание? Конечно! Это так сложно, капец!

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась о восприятии фигурного катания, сравнив атмосферу на аренах с театральной сценой.

– Полное ощущение, что я не на стадионе, а в театре. Красные кресла, такая музыка…
– Все бы спортсмены думали, что они в театре, и катались бы на публику так, как в театре танцуют, было бы вообще здорово. Некоторые не понимают, насколько это нужно для хороших оценок и восприятия всей программы.

– Они воспринимают фигурное катание как чистый спорт. Ты должен сделать чётко все элементы, именно со спортивной составляющей, и это залог успеха. А это немного шире, больше?
– Да, конечно, не только спорт, однозначно.

– А это вообще спорт?
– Да! Ну, конечно! Это так сложно, просто капец (смеётся).

– Я был на художественной гимнастике, теперь на фигурном катании, меня не покидает ощущение, что это нельзя назвать спортом, это относится к какому-то искусству.
– Мне кажется, в искусстве ты вкладываешь всё творчество, которое в тебе есть, душу, но там нет такой физической нагрузки, – сказала Туктамышева в видео, размещённом на YouTube-канале Виктора Кравченко.

