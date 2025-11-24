Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева ответила, ушла бы она от Мишина при рукоприкладстве и грубости

Туктамышева ответила, ушла бы она от Мишина при рукоприкладстве и грубости
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась о теме жёстких методов работы в спорте, отметив, что сама никогда не сталкивалась с грубостью или рукоприкладством со стороны тренера Алексея Мишина.

— Алексей Николаевич никогда не позволял в твой адрес какие-либо грубые вещи либо рукоприкладство? Ничего такого в жизни не было?
— Нет.

— А если бы было, ты бы ушла от него?
— Ну, я не знаю, ушла бы я или нет, честно сказать. Потому что если ты видишь, что это норма и ко всем так относятся, а что ты… Думаешь, что другая? Почему ты требуешь к себе, наверное, другого отношения? Может быть, я бы так думала — думала, что это нормально. Поэтому ради результата, может быть, и осталась бы, пока это до какой-то грани не дошло. Но, как правило, нет каких-то границ, всё равно все терпят.

— Все терпят?
— Ну пока что я вижу, что да, терпят, – сказала Туктамышева в видео, размещённом на YouTube-канале Виктора Кравченко.

Материалы по теме
Туктамышева: спорт ли фигурное катание? Конечно! Это так сложно, капец!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android