Туктамышева ответила, ушла бы она от Мишина при рукоприкладстве и грубости

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась о теме жёстких методов работы в спорте, отметив, что сама никогда не сталкивалась с грубостью или рукоприкладством со стороны тренера Алексея Мишина.

— Алексей Николаевич никогда не позволял в твой адрес какие-либо грубые вещи либо рукоприкладство? Ничего такого в жизни не было?

— Нет.

— А если бы было, ты бы ушла от него?

— Ну, я не знаю, ушла бы я или нет, честно сказать. Потому что если ты видишь, что это норма и ко всем так относятся, а что ты… Думаешь, что другая? Почему ты требуешь к себе, наверное, другого отношения? Может быть, я бы так думала — думала, что это нормально. Поэтому ради результата, может быть, и осталась бы, пока это до какой-то грани не дошло. Но, как правило, нет каких-то границ, всё равно все терпят.

— Все терпят?

— Ну пока что я вижу, что да, терпят, – сказала Туктамышева в видео, размещённом на YouTube-канале Виктора Кравченко.