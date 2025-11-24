Скидки
Фигурное катание

«Легенда, профессор». Елизавета Туктамышева — об инновациях Алексея Мишина

«Легенда, профессор». Елизавета Туктамышева — об инновациях Алексея Мишина
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о том, как вёл тренерскую работу специалист Алексей Мишин.

— Ты сейчас работаешь под руководством своего бывшего тренера, который по совместительству один из самых легендарных тренеров вообще в истории российского фигурного катания.
— Да, легенда, профессор. Он по образованию инженер и биомеханику очень хорошо знал. И за счёт этого начал внедрять инновационные технологии для развития именно техники фигурного катания. То есть он изобрёл крутилку, тренажёр Мишина, где ты в зале уходишь на разминку, на разминке там разогреваешь своё тело.

— В чём его специфика и на что он вообще направлен?
— Направлен на улучшение быстроты группировки. Можно здесь как увеличивать скорость группировки, отрабатывать позиции в обращении, которые используют фигуристы на льду. И тебе можно сократить количество вращений на льду, делая просто позиции вращения здесь. Ну это хорошая тема, она помогает действительно, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.

