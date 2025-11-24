Елизавета Туктамышева: не представляю, как возможно поднять на ребёнка руку

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась, насколько распространены жёсткие методы работы в детском фигурном катании, отметив, что высоких результатов можно добиваться и без жестокости.

— Очень много раз слышал про чехлы от коньков. И от вот этих штук, которые закрывают лезвия и их бросают в детей. Насколько это правда?

— Такое тоже слышала, есть и некоторые подтверждающие видео, где тренер может поднимать руку на ребёнка.

— Реакция общества неоднозначная. Кто-то говорит, что это нельзя делать ни в коем случае, в спорте этого быть не должно, а кто-то говорит, что без этого никуда, это нормально. И тренер может себе позволить, тем более если он даёт результат. Какое тебе мнение ближе?

— Я против насилия физического и морального, могу прикрикнуть, но так, чтобы поднять на ребёнка руку… Не представляю, как это возможно. Считаю, что можно достичь хорошего результата и без каких-то жестоких методов, – сказала Туктамышева в видео, размещённом на YouTube-канале Виктора Кравченко.