«Зачем совсем убивать себя?» Туктамышева — о том, даёт ли победа индульгенцию тренеру

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева считает, что успехи и победы спортсмена не дают индульгенцию тренерам.

— Рита Мамун, Катя Гамова. Две девчонки, которые после того как они завершили карьеру, решили рассказать, чего это стоило. И потом я очень часто натыкался на мнение, что ты должна быть благодарна за всё, что было, и только из-за того что на тебя орали, ты и стала той, которой есть. Должна быть благодарна. Даёт ли индульгенцию победа? Даёт ли тренеру индульгенцию делать что угодно, если он победил?

— Нет, в моей картине мира нет. Потому что тогда можешь довести человека до Олимпиады, до каких-то высоких результатов, но после этого он останется ни с чем, потому что поймёт, вот это время, которое он потратил на то, чтобы стать олимпийским чемпионом, оно было не то, что упущено, но столько может случиться… Столько потом разбираться в себе придётся, потому что тренер делал, как ты говоришь, всё, что хотел с тобой ради олимпийской медали.

Но стоит ли оно того? Мне кажется, что нет. Потому что олимпийские медали — это хорошо, но это одна небольшая часть твоей жизни. А дальше идёт ещё 70% твоей жизни. И там нужно будет как-то вживаться, что-то делать, развиваться. И зачем совсем убивать себя ради этого? Ну, можно было как-то обойтись без этого. Если благодарна тренеру за то, что стала олимпийской чемпионкой, это не значит, что ты подтверждаешь и говоришь, всё, что он делал, это было правильно, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.