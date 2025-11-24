Елизавета Туктамышева высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказала своё мнение по поводу возрастного ценза в фигурном катании.

— Фигурное катание — это один из видов спорта, который специально застаривают. Детям не разрешают выступать в 15 лет на взрослом уровне. Почему?

— Ну, у нас была тенденция, что 15−16 лет — как раз тот возраст, когда прайм физической формы спортсмена может быть с четверными [прыжками], тройными акселями, а после переходного возраста обычно уже девушки не справляются с такой нагрузкой и заканчивают карьеры. То есть такое правило, думаю, сделали, чтобы было больше спортсменок, которые долгую спортивную карьеру могут жить, чтобы было именно много новых имён, которые могут целый олимпийский цикл, два олимпийских цикла [провести], которые будут запоминаться.

— Ты считаешь, что это правильно?

— Смотреть на долгую карьеру интереснее, это правда.

— Если кто-то делает что-то лучше других, почему его должны ограничивать только из-за того, что ему 15 лет? Валиева не стала бы олимпийской чемпионкой по новым правилам. Справедливо ли по отношению к таким людям это?

— Хороший вопрос. Но мне кажется, если берём Валиеву, очень интересно довести такую гениальную спортсменку как раз таки до такого уровня, чтобы она могла в зрелом возрасте блистать как можно дольше на арене. А девушки, которые в 15 блеснули и сделали свой максимум, чаще всего, к сожалению, потом уже не выходят в профессиональный спорт, потому что уже либо здоровье не позволяет, либо уже нет такого желания, так как они достигли всего, чего они хотели, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.