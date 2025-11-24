«Как слепой котёнок». Туктамышева – о поиске фигуристами себя после завершения карьеры

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась о том, насколько сложно бывает фигуристам найти для себя занятие в жизни после окончания спортивной карьеры.

— Очень рано начинают в фигурном катании и очень рано заканчивают. Сложно ли после фигурного катания, после карьеры найти себя как-то в жизни?

— Безумно сложно. Сложнее, чем это может казаться с виду. Начиная с первых шагов на льду, тебя ведут. Тебя ведут тренеры, тебе помогает федерация. Если ты член сборной России, то за тебя делают всё. Тем более, если ты значимый спортсмен для федерации, то тебе будут во всём помогать, все бумаги подписывать, за тебя принимают решения. Тренер во главе, у тебя нет права голоса, чаще всего, особенно в подростковом возрасте.

— Когда у тебя карьера начинается в 6 лет и заканчивается в 20, допустим, 21, ты выходишь из неё человеком, который абсолютно не умеет принимать решения и брать ответственность.

— Ты как слепой котёнок начинаешь видеть этот мир заново, познавать его заново, и тебе приходится сталкиваться с трудностями, которые раньше ты мог преодолеть, просто позвонив кому-то, или тренер мог помочь решить, или ещё кто-то. А тут всё, да, ты берёшь ответственность исключительно на себя, и это бывает сложно. Особенно, когда тебе приходится начинать что-то абсолютно новое, а ты уже весь свой осознанный возраст ты потратил, чтобы изучать фигурное катание, – сказала Туктамышева в видео размещённом на YouTube-канале Виктора Кравченко.