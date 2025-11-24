Елизавета Туктамышева рассказала о преследованиях от мужчины, продолжающихся почти год

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась историей сталкинга от неизвестного мужчины, которая продолжается по сей день.

— Меня уже на протяжении больше полугода сталкерит один молодой человек и не даёт мне нормально жить.

— Когда это началось и как это происходит?

— С января месяца этого года. Подошёл мужчина к моей машине после шоу и сказал, можно ли со мной выпить кофе. Я говорю: «Нет, со мной нельзя, пожалуйста, отойдите и всё, не беспокойте. Автограф могу дать без проблем, но это максимум». Качнул головой и ушёл. И на следующий день опять пришёл к машине и настойчиво просил, чтобы я пошла с ним выпить кофе. Я говорю: «Нет, отойдите». Ну, начинаю как-то активно залезать в машину, агрессивно, чтобы он как-то очнулся. После этого у меня начался страх, он был оправдан, потому что я выходила с шоу, и этот человек, пока были новогодние праздники, стоял и ждал после шоу меня около машины.

— Каждый день?

— Каждый день, да. Шоу были каждый день. И я выходила с охраной, либо с большими парниками. У нас там такие бугаи есть. Я вот с ними выходила, чтобы припугнуть. Но ничего не помогало. Шоу закончилось. Думала, это тоже закончится. Но он нашёл мой адрес, мою квартиру. Как бы знает, где я работаю. Это всё равно очень страшно, когда сидишь одна в квартире, тебе поступает звонок от настойчивого мужчины, который очень желает с тобой встретиться.

— А как он выглядит? Сколько ему лет?

— Лет 30, просто прохожий, скажем так. Человек, который на себя внимания особенно не обратит. Обычный мужчина мегаполиса. То есть каких-то явных, отличительных знаков у него нет.

— Что ты делала? Ты пыталась его не замечать? Всё перепробовала? Что помогло?

— Ничего. Он каждую неделю приходит и оставляет цветочки до сих пор.

— До сих пор это продолжается?

— Да. Я ничего с этим сделать не могу.

— А ты ходила в органы или куда-либо?

— У меня были знакомые. Я просто советовалась, это поможет или нет. Понимаю, что впустую тоже не хочется на это время тратить. И мне сказали, что пока нет угрозы, а просто цветочки, они даже рассматривать это дело не будут. И это не только у меня. Много историй слышала, что с этим сталкиваются девушки. Как более популярные, так и менее популярные, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.